Giappone, si dimette il premier Shigeru Ishiba

Secondo quanto ha riferito l'emittente pubblica Nhk, la decisione è motivata dalla volontà del premier di evitare divisioni all'interno del partito. Mentre per il quotidiano Asahi Shimbun Ishiba non sarebbe riuscito a resistere alle crescenti richieste di dimissioni. Ora, i membri del partito al governo cercheranno di indire una nuova corsa alla leadership dopo le disastrose elezioni per la Camera Alta

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba si dimette. Secondo quanto ha riferito l'emittente pubblica Nhk, la decisione è motivata dalla volontà del premier di evitare divisioni all'interno del partito. Mentre per il quotidiano Asahi Shimbun Ishiba non sarebbe riuscito a resistere alle crescenti richieste di dimissioni. Ora, i membri del partito al governo cercheranno di indire una nuova corsa alla leadership dopo le disastrose elezioni per la Camera Alta. A luglio il partito liberal democratico aveva infatti perso la maggioranza anche nella Camera Alta del parlamento, dopo che nell'autunno del 2024 era finito in minoranza nella Camera Bassa.

Le dimissioni di Ishiba

Nonostante la batosta elettorale, Ishiba aveva fatto a lungo muro sull'ipotesi di lasciare citando la necessità di un governo saldo per affrontare una difficile contingenza economica. Anche cinque giorni fa, al momento quando si era dimesso il segretario dell'Ldp, Hiroshi Moriyama. "Quasi un decimo dei lavoratori, circa sette milioni di persone, vive al salario minimo o quasi. Prenderò le decisioni appropriate al momento opportuno. Ma prima di tutto, credo di dover dedicare tutti i miei sforzi a realizzare ciò che la gente vuole veramente che io realizzi", aveva detto. Ma la valanga delle proteste nel partito non si è fermata e avrebbe finito per costringerlo a un passo indietro.