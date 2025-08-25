Giappone, città di Toyoake vara una legge che limita uso smartphone a due ore al giorno

Una nuova legge per far diminuire le ore di utilizzo degli smarthphone dal comune di Toyoake, nella prefettura di Aichi in Giappone. Il disegno di legge, sottoposto alla sessione ordinaria dell'assemblea cittadina, invita tutti i residenti a limitare l'uso quotidiano degli smartphone nel tempo libero, escludendo quindi le ore di studio o di lavoro, a due ore o meno. Inoltre, il disegno di legge consiglia agli studenti delle scuole elementari e ai più giovani di non utilizzare gli smartphone dopo le 21 e ai bambini più grandi dopo le 22. Non sono previste sanzioni per i trasgressori poiché la legge, spiega il sindaco di Toyoake, Masafumi Koki, è da intendersi come 'linee guida'. "Il disegno di legge mira a promuovere misure per evitare ai residenti gli effetti negativi causati dall'uso eccessivo degli smartphone". Se approvato dall'assemblea, il disegno di legge entrerà in vigore il 1 ottobre.