Trump cambia nome al Pentagono, si chiamerà Dipartimento della Guerra

Donald Trump si appresta a firmare nelle prossime ore l'ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra. Con il cambio il nome si tornerebbe a quello che il dipartimento ha avuto fino al 1947. Il capo del Pentagono Pete Hegseth diventerà così il "segretario di guerra". Nella bozza dell'ordine esecutivo che Trump si appresta a firmare è, infatti, inclusa l'autorizzazione a Hegseth per diventare il 'segretario di guerra'. Lo scorso 25 agosto il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato la sua intenzione di riportare il Dipartimento della Difesa al suo nome originario, Dipartimento della Guerra, entro le successive due settimane.