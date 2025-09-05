Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump cambia il nome del Pentagono, si chiamerà Dipartimento della Guerra

Mondo

Con il cambio il nome si tornerebbe all'appellativo quello che il dipartimento ha avuto fino al 1947. Il capo del Pentagono Pete Hegseth diventerà il "segretario di guerra"

ascolta articolo

Donald Trump si appresta a firmare nelle prossime ore l'ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra. Con il cambio il nome si tornerebbe a quello che il dipartimento ha avuto fino al 1947. Il capo del Pentagono Pete Hegseth diventerà così il "segretario di guerra". Nella bozza dell'ordine esecutivo che Trump si appresta a firmare è, infatti, inclusa l'autorizzazione a Hegseth per diventare il 'segretario di guerra'. Lo scorso 25 agosto il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato la sua intenzione di riportare il Dipartimento della Difesa al suo nome originario, Dipartimento della Guerra, entro le successive due settimane.

FOTOGALLERY

©Getty

1/9
Mondo

Trump, cena con Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook alla Casa Bianca

Il gotha del tech statunitense a cena dal Presidente degli Stati Uniti al numero 1 di Washington Avenue. Obiettivo: discutere degli investimenti nazionali e dei margini di sviluppo. Grande assente della serata l'ex assistente e capo del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, Elon Musk che si giustifica sui social: 'Ero stato invitato, ma ho inviato un rappresentante'

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Putin: "Truppe occidentali sarebbero bersaglio". LIVE

live Mondo

Zelensky al forum Ambrosetti: "Lavoriamo per fermare la Russia, garanzie di sicurezza subito"....

Distrutto edificio 12 piani a Gaza City, Idf: "Ospitava terroristi"

live Mondo

L'annuncio è giunto pochissimo tempo dopo l'emissione dell'ordine di evacuazione forzata per la...

Trump cambia nome al Pentagono, si chiamerà Dipartimento della Guerra

Mondo

Con il cambio il nome si tornerebbe all'appellativo quello che il dipartimento ha avuto fino al...

UK, morta la Duchessa di Kent: Katharine Worsley aveva 92 anni

Mondo

 Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che la duchessa si è spenta serenamente...

Uk, la vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa

Mondo

Lo conferma Sky News. Le dimissioni arrivano dopo lo scandalo riguardante il mancato pagamento...

Mondo: I più letti