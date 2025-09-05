Madre Teresa di Calcutta entra nel calendario liturgico: vita e opere

Questo inserimento voluto a febbraio da Bergoglio in risposta alle richieste di vescovi, religiosi e associazioni di fedeli ha lo scopo di proporla come eccezionale testimone di speranza per coloro che sono stati scartati nella vita
Il calendario liturgico ufficiale della Chiesa cattolica di rito latino ha una nuova memoria liturgica. Ad essere aggiunta è santa Madre Teresa di Calcutta. La decisione fu presa da papa Francesco a febbraio perché la devota è considerata una testimone della dignità e del privilegio del servizio umile. Scegliendo di non essere solo la più piccola, ma la serva dei più piccoli, divenne modello di misericordia e autentica icona del "buon samaritano". La misericordia, infatti, è stata per lei il sale che dava sapore a ogni sua opera, e la luce che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più neppure lacrime per piangere la loro povertà e le loro sofferenze.
Per tutti "solo" Madre Teresa
Le memoria liturgica di Madre Teresa è stata fissata per oggi, 5 settembre, giorno in cui morì nel 1997. Questo inserimento voluto dal Santo Padre in risposta alle richieste di vescovi, religiosi e associazioni di fedeli, e dopo aver ben considerato l’influenza della spiritualità di santa Teresa di Calcutta in tutto il mondo ha lo scopo di proporla come eccezionale testimone di speranza per coloro che sono stati scartati nella vita. Santa da nove anni, beata da ventidue, ancora tutti la chiamano tutti "Madre Teresa".
La sua storia
Madre Teresa era nata a Skopje in Albania il 26 agosto 1910. Diventata relgiosa nella famiglia religiosa delle Suore di Loreto si trasferirà in India. Qui dopo alcuni anni di servizio da infermiera e poi di insegnante in una scuola, ebbe la chiamata di porsi al servizio degli ultimi, dei moribondi, degli abbandonati. Sarà l'inizio delle Suore Missionarie della Carità che Madre Teresa fondrà nel secondo dopoguerra. Nel 1979 viene insignita del Premio Nobel per la Pace, Muore a Calcutta nella Casa Madre dell'Istituto religioso il 5 settembre 1997 a 96 anni. Verrà beatificata da Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 (a soli 6 anni dalla morte). Sarà canonizzata da papa Francesco il 4 settembre 2016.
