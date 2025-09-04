Mondo
Il dramma del Sudan tra guerra e frane
Il Paese è devastato da una guerra civile cominciata nel 2023 e persino la roccaforte di Port Sudan, considerata inespugnabile, sede del governo legittimo e rifugio degli sfollati scappati alla violenza di Hemedti, è stata colpita dagli attacchi. Intanto una grave frana nel Darfur ha ucciso almeno 1000 persone
