Il dramma del Sudan tra guerra e frane

Il Paese è devastato da una guerra civile cominciata nel 2023 e persino la roccaforte di Port Sudan, considerata inespugnabile, sede del governo legittimo e rifugio degli sfollati scappati alla violenza di Hemedti, è stata colpita dagli attacchi. Intanto una grave frana nel Darfur ha ucciso almeno 1000 persone