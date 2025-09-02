Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto in Afghanistan, salgono a 900 i morti e a 3.000 i feriti

Mondo
©Ansa

I morti sarebbero almeno 900, mentre i feriti 3.000. A riferirlo è stato Yousaf Hammad, portavoce dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri del Paese. Il sisma, di magnitudo 6, ha scosso domenica notte l'area orientale del Paese, in particolare una serie di comuni nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad, e nella vicina provincia di Nangahar

ascolta articolo

Si aggrava il bilancio delle vittime del potente terremoto di magnitudo 6 che ha colpito l'est dell'Afghanistan. I morti sarebbero almeno 900, mentre i feriti 3.000. A riferirlo è stato Yousaf Hammad, portavoce dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri del Paese, citato dal Guardian. Il sisma ha scosso domenica notte l'area orientale del Paese, in particolare una serie di comuni nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad, e nella vicina provincia di Nangahar.

Si aggrava il bilancio delle vittime del sisma

Come hanno specificato le autorità, si prevede un ulteriore aumento delle vittime una volta che le squadre di soccorso avranno raggiunto località più isolate. Molte di queste infatti sono rimaste inaccessibili per oltre 24 ore dopo il sisma. Al terremoto, registrato a 8 chilometri di profondità, sono seguite almeno cinque forti scosse di assestamento, avvertite a centinaia di chilometri di distanza. Nel frattempo, le squadre di emergenza sono al lavoro per il recupero delle vittime, mentre i funzionari del governo talebano hanno esortato le organizzazioni umanitarie a contribuire alle operazioni di soccorso.

Injured Afghan people receive treatment at a hospital after an earthquake in Afghanistan's Jalalabad on September 1, 2025. Nine people died when a 6.0-magnitude earthquake and powerful aftershock rattled eastern Afghanistan, the provincial Nangarhar government said on September 1. (Photo by Aimal ZAHIR / AFP) (Photo by AIMAL ZAHIR/AFP via Getty Images)

Leggi anche

Terremoto Afghanistan, magnitudo 6.0: oltre 800 morti e 2.700 feriti

Mondo: Ultime notizie

Gaza, Hamas: 13 morti per fame in 24 ore, anche tre bambini. LIVE

live Mondo

 Secondo il ministero della Sanità di Hamas, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13...

Terremoto in Afghanistan, salgono a 900 i morti e a 3.000 i feriti

Mondo

I morti sarebbero almeno 900, mentre i feriti 3.000. A riferirlo è stato Yousaf Hammad, portavoce...

Cina, Putin incontra Xi Jinping a Pechino: "Legami senza precedenti"

Mondo

Il presidente cinese ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un...

Interferenze Gps, antenne e postazioni di disturbo: cosa sappiamo

Mondo

Dopo l’episodio, riportato dal quotidiano Financial Times, che ha coinvolto l'aereo con a...

Sudan, enorme frana nella regione del Darfur: "Oltre mille morti"

Mondo

La frana "di proporzioni enormi e devastanti" si è abbattuta domenica sul villaggio di Tarasin...

Mondo: I più letti