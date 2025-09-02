Terremoto in Afghanistan, salgono a 900 i morti e a 3.000 i feriti

I morti sarebbero almeno 900, mentre i feriti 3.000. A riferirlo è stato Yousaf Hammad, portavoce dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri del Paese. Il sisma, di magnitudo 6, ha scosso domenica notte l'area orientale del Paese, in particolare una serie di comuni nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad, e nella vicina provincia di Nangahar

Si aggrava il bilancio delle vittime del potente terremoto di magnitudo 6 che ha colpito l'est dell'Afghanistan. I morti sarebbero almeno 900, mentre i feriti 3.000. A riferirlo è stato Yousaf Hammad, portavoce dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri del Paese, citato dal Guardian . Il sisma ha scosso domenica notte l'area orientale del Paese, in particolare una serie di comuni nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad, e nella vicina provincia di Nangahar.

Si aggrava il bilancio delle vittime del sisma

Come hanno specificato le autorità, si prevede un ulteriore aumento delle vittime una volta che le squadre di soccorso avranno raggiunto località più isolate. Molte di queste infatti sono rimaste inaccessibili per oltre 24 ore dopo il sisma. Al terremoto, registrato a 8 chilometri di profondità, sono seguite almeno cinque forti scosse di assestamento, avvertite a centinaia di chilometri di distanza. Nel frattempo, le squadre di emergenza sono al lavoro per il recupero delle vittime, mentre i funzionari del governo talebano hanno esortato le organizzazioni umanitarie a contribuire alle operazioni di soccorso.