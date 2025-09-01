Terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan, media: oltre 600 vittime

Le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma. Il sisma ha colpito ieri sera una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad
Il bilancio del forte terremoto che ha colpito ieri l'Afghanistan orientale è ancora provvisorio ma secondo quanto annunciato dal portavoce del ministero dell'Interno i morti sono oltre 600 e i feriti 1500.
Le autorità sanitarie di Kabul, guidate dai talebani, si stanno adoperando per raggiungere le aree remote. Le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma. Il terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito ieri sera una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad.
Nel terremoto che ha colpito poco prima di mezzanotte di ieri, "610 persone sono morte e 1.300 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte", ha dichiarato
il portavoce Abdul Mateen Qani, aggiungendo che nella provincia di Nangarhar 12 persone sono morte e altre 255 sono rimaste ferite. Nella provincia di Kunar, almeno tre villaggi sono stati rasi al suolo, mentre in molti altri si sono verificati danni ingenti, ha affermato il ministero della Salute del governo dei talebani.
Decine di case ridotte in macerie
Diverse fonti del governo talebano hanno riferito alla Bbc che "decine di case sono sotto le macerie" e si teme che centinaia di persone siano rimaste uccise o ferite nel terremoto che ieri sera ha colpito l'est dell'Afghanistan. Si ritiene - scrive l'emittente - che la maggior parte delle case siano rimaste danneggiate nella valle di Mazar, nel distretto di Norgal, nella provincia di Kunar che confina con il Pakistan. La valle si trova in una zona montuosa. Con le strade bloccate dalle frane, la polizia della provincia di Kunar ha comunicato alla Bbc che le operazioni di soccorso possono essere effettuate solo per via aerea. Elicotteri con personale medico sono arrivati ;;nella provincia di Kunar per curare e trasportare i feriti. Nel frattempo nella provincia di Nangahar, decine di volontari si sono precipitati negli ospedali per donare il sangue.