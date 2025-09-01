Terremoto di magnitudo 6.0 in Afghanistan, media: oltre 600 vittime

Il bilancio del forte terremoto che ha colpito ieri l'Afghanistan orientale è ancora provvisorio ma secondo quanto annunciato dal portavoce del ministero dell'Interno i morti sono oltre 600 e i feriti 1500.

Le autorità sanitarie di Kabul, guidate dai talebani, si stanno adoperando per raggiungere le aree remote. Le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma. Il terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito ieri sera una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad.

Nel terremoto che ha colpito poco prima di mezzanotte di ieri, "610 persone sono morte e 1.300 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte", ha dichiarato

il portavoce Abdul Mateen Qani, aggiungendo che nella provincia di Nangarhar 12 persone sono morte e altre 255 sono rimaste ferite. Nella provincia di Kunar, almeno tre villaggi sono stati rasi al suolo, mentre in molti altri si sono verificati danni ingenti, ha affermato il ministero della Salute del governo dei talebani.