Afghanistan, dieci immagini per raccontare la vita sotto i talebani
Diritti azzerati, soprattutto per le donne. Una crisi profonda, economica, alimentare, sanitaria. Sono passati quattro anni da quando - era il 15 agosto 2021 - le forze internazionali lasciarono l’Afghanistan e i talebani tornarono al comando. Gli occhi dei fotografi che in questo agosto hanno raccontato il Paese mostrano come vive oggi la popolazione, sotto il regime talebano. Abbiamo scelto alcuni loro scatti
