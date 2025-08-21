Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Afghanistan, dieci immagini per raccontare la vita sotto i talebani

Marianna Bruschi

Marianna Bruschi

©Getty

Diritti azzerati, soprattutto per le donne. Una crisi profonda, economica, alimentare, sanitaria. Sono passati quattro anni da quando - era il 15 agosto 2021 - le forze internazionali lasciarono l’Afghanistan e i talebani tornarono al comando. Gli occhi dei fotografi che in questo agosto hanno raccontato il Paese mostrano come vive oggi la popolazione, sotto il regime talebano. Abbiamo scelto alcuni loro scatti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ