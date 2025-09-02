Arrestato per aver rubato giocattoli Lego dal valore totale di 250mila dollari australiani. È ciò che è successo in Australia, dove un uomo è accusato di aver rubato un "significativo tesoro" di giocattoli da alcuni grandi magazzini ad Adelaide, come ha spiegato la polizia. A scoprire la refurtiva sono stati gli stessi agenti, dopo aver fatto irruzione in casa dell'uomo a Royal Park. All'interno dell'abitazione stati trovati circa 2.500 oggetti, tra cui 1.700 scatole di Lego ancora chiuse.

Il furto

Oltre ai Lego, tra gli altri oggetti rubati dall'uomo ci sarebbero anche peluche, pistole ad acqua e camion-giocattolo di vari marchi, tra cui Pokémon, Barbie, Hello Kitty e Thomas the Tank Engine. Il "tesoro" era "talmente grande da riempire tre camion", ha riferito ancora il quotidiano inglese. "L'entità del bottino è significativa e indica la gravità del presunto reato", ha dichiarato John De Candia della polizia del Sud Australia, citato dalla Bbc. Secondo la polizia, la refurtiva sarebbe stata poi destinata alla vendita online. "Chi acquista beni a basso costo da siti online sta inconsapevolmente facilitando questo crimine e li esortiamo a riflettere su questo aspetto", hanno sottolineato gli agenti.