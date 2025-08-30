Usa, giudice vieta la procedura rapida per le deportazioni di Trump

Esplora tutte le offerte Sky
Usa, giudice vieta la procedura rapida per le deportazioni voluta da Trump

Mondo
©Ansa

Un giudice federale statunitense ha vietato all'amministrazione Usa di effettuare espulsioni rapide di persone detenute lontano dal confine con il Messico. Una decisione che vanifica - per il momento - la prassi delle deportazioni di massa. Secondo la giudice Jia Cobb, l'amministrazione Trump ha agito in modo "sconsiderato" violando i diritti al giusto processo e rischiando detenzioni ingiuste

Dopo quella sui dazi, arriva una nuova tegola giudiziaria su uno dei pilastri delle politiche del presidente Donald Trump. Un giudice federale statunitense ha vietato all'amministrazione Usa di effettuare espulsioni rapide di persone detenute lontano dal confine con il Messico. Una decisione che vanifica - per il momento - la prassi delle deportazioni di massa. 

La decisione del giudice federale

In un parere di 48 pagine, la giudice Jia Cobb della Corte distrettuale per la capitale, nominata a suo tempo da Joe Biden, ha riferito che l'amministrazione Trump ha agito in modo "sconsiderato" nel frenetico tentativo di espellere rapidamente quante più persone possibile, violando probabilmente i diritti al giusto processo e rischiando detenzioni ingiuste. 

Cosa pensano gli americani delle deportazioni

