Usa, giudice vieta la procedura rapida per le deportazioni di Trump

Un giudice federale statunitense ha vietato all'amministrazione Usa di effettuare espulsioni rapide di persone detenute lontano dal confine con il Messico. Una decisione che vanifica - per il momento - la prassi delle deportazioni di massa. Secondo la giudice Jia Cobb, l'amministrazione Trump ha agito in modo "sconsiderato" violando i diritti al giusto processo e rischiando detenzioni ingiuste