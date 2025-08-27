Usa, Donald Trump contro Soros e il figlio: "Vanno perseguiti"

Nuova attacco del presidente Usa Donald Trump nei confronti del finanziere miliardario George Soros. "Soros e il suo meraviglioso figlio della Sinistra Radicale dovrebbero essere accusati in base a RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) per il loro sostegno a proteste violente, e molto altro, in tutti gli Stati Uniti d'America", ha scritto il capo della Casa Bianca sul social Truth. "Non permetteremo più a questi lunatici di fare a pezzi l'America, senza mai darle la minima possibilità di 'RESPIRARE' ed essere LIBERA. Soros e il suo gruppo di psicopatici hanno causato gravi danni al nostro Paese! Questo include i suoi pazzi amici della West Coast. Fate attenzione, vi stiamo osservando!", ha avvertito Trump.