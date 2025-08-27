70 anni di Guinnes World Records, quali sono i nuovi da battere

Introduzione
Il Guinness World Records celebra il suo 70esimo anniversario con un’iniziativa speciale: oltre 70 nuovi record da battere. Nato a Londra il 27 agosto 1955, il libro dei primati è diventato negli anni il punto di riferimento mondiale per imprese uniche e curiose. Oggi l’organizzazione guarda al futuro proponendo record “alla portata di tutti”, con l’obiettivo di invitare chiunque a provare l’emozione unica di entrare nella storia dei Guinness.
Quello che devi sapere
I nuovi record aperti a tutti
Tra i 70 record appena lanciati ce ne sono alcuni già destinati a incuriosire: come il lancio della bottiglia più lontano, il lancio della moneta più alto, il maggior numero di magliette indossate in un minuto. Nell’elenco compaiono altre sfide semplici ma insolite, come il maggior numero di caffetterie visitate in un mese, il maggior numero di battute di mano in 30 secondi, e il maggior numero di biscotti della fortuna mangiati in un minuto
L’obiettivo dell’iniziativa
“Questo è un modo per invogliare le persone a provare l'emozione di tentare un record”, ha dichiarato Marco Frigatti, giudice del Guinness World Records e vicepresidente senior, durante un'intervista a Londra. "Quando si pensa ai record, ce ne sono così tanti che non si sa davvero da dove cominciare. Per questo abbiamo lanciato sul nostro sito web questo nuovo selettore di record: basta rispondere a cinque domande e il selettore ti dirà che tipo di record potresti battere“. “L’immaginazione delle persone in tutto il mondo è infinita e ci sono sempre cose nuove", ha aggiunto Frigatti. “La tecnologia offre nuove idee. Ad esempio, recentemente abbiamo avuto molti record relativi ai droni. Ora stiamo esaminando i record relativi all'intelligenza artificiale”
I nuovi record di velocità
• 10 metri più veloci con un palloncino tenuto tra le ginocchia
• 400 metri più veloci indossando pinne da nuoto
• Corsa nei sacchi più veloce sui 400 metri
• Staffetta più veloce 4x100 metri con cucchiaio e uovo
• Tempo più veloce per spingere un’arancia per 100 metri con il naso
• Tempo più veloce per fare dieci bottle flip
• Maggior numero di “high five” in 30 secondi
• Maggior numero di magliette indossate in un minuto (individuale)
• Maggior numero di colpi alternati di diritto e rovescio con una racchetta da tennis contro un muro in 30 secondi
• Tempo più veloce per soffiare un francobollo per 10 metri
• Staffetta più veloce 50 x 50 metri (mista)
Record di forza
• Tempo più veloce per scalare in bicicletta l’altezza dell’Everest
• Tempo più veloce per salire l’altezza dell’Everest su una scalinata
• Distanza più lunga coperta con salti “a cavallina” in un’ora (squadra)
• Distanza più lunga percorsa a nuoto in 24 ore (squadra)
• Maggior numero di “seat drops” su un trampolino in un’ora
• Tempo più veloce per ribaltare uno pneumatico lungo 50 metri
• Maggior numero di lattine schiacciate con i piedi in un minuto (femminile)
• Maggior numero di lattine schiacciate con i piedi in un minuto (maschile)
• Salto in lungo da fermo più distante in avanti (femminile)
• Maggior numero di servizi riusciti nel tennistavolo in un’ora
• Bottle flip alla massima distanza
Record di precisione
• Moneta lanciata all’altezza maggiore
• Tempo più veloce per realizzare un braccialetto con elastici “loom band”
• Maggior numero di patate sbucciate in un minuto (individuale)
• Tempo più veloce per costruire una piramide di carte da gioco a cinque piani
• Distanza più lunga per far rimbalzare una moneta in un bicchiere
• Catena di graffette più lunga in un minuto
• Catena di graffette più lunga in tre minuti
• Maggior numero di uova impilate in un minuto
• Maggior numero di elastici per capelli inseriti nella capigliatura di una persona in un minuto
• Maggior numero di palline da ping pong tenute in una mano
• Torre più alta di libri del Guinness World Records in 30 secondi (individuale)
• Maggior numero di monete bilanciate e poi afferrate dal gomito (senza cadute)
• Maggior numero di bottiglie con tappo a corona aperte con una sola mano in un minuto
• Maggior numero di fasce o cerchietti indossati contemporaneamente
Record legati a hobby o passioni
• Maggior numero di alici mangiate in un minuto
• Maratona videoludica più lunga giocando a Roblox
• Maggior numero di patatine impilate mangiate in un minuto
• Tempo più veloce per visitare tutti gli stadi della Premier League inglese
• Urlo più lungo di un individuo
• Tempo più veloce per costruire un castello in Minecraft in modalità survival con mouse e tastiera
• Maggior numero di cinema visitati in un mese
• Maggior numero di caffetterie visitate in un mese
• Maggior numero di biscotti della fortuna mangiati in un minuto
• Tempo più veloce per preparare un burrito
• Tempo più veloce per glassare/decorare 100 cupcake (individuale)
• Distanza più lunga per colpire la traversa con un pallone da calcio al volo
• Altezza massima da cui far cadere un uovo senza romperlo
Record di pazienza
• Il maggior tempo trascorso con un bicchiere d’acqua in equilibrio sulla testa
• Il maggior tempo trascorso con un cucchiaio in equilibrio sul naso
• Maratona più lunga suonando la chitarra invisibile (air guitar)
• Il maggior tempo trascorso mantenendo un palloncino in aria con i piedi
• Il maggior tempo trascorso mantenendo 5 palloncini in aria
Record per under16
• Minor tempo impiegato per realizzare una collana di pasta
• Minor tempo impiegato per assemblare Mr. Potato
• Maggior numero di palloncini gonfiati in un minuto (Under 16)
Record da fare con un amico (anche a 4 zampe)
• 100 metri più veloci in posizione “carriola”
• 10 km più veloci in corsa a tre gambe (misto)
• Maggior tempo trascorso mantenendo la posizione del doppio plank (coppia)
• Maggior tempo trascorso nel mantenere cinque palloncini in aria (coppia)
• Tempo più veloce per completare una buca di golf (coppia)
• Maggior numero di baci in 30 secondi (coppia)
• Maggior numero di salti “a cavallina” in un’ora (coppia)
• Maggior quantità d’acqua spostata con una spugna in un minuto (coppia)
• Maggior numero di “cuscini pernacchia” schiacciati in un minuto (coppia)
• Torre di dadi più alta costruita in un minuto (coppia)
• Maggior numero di uova rotte in 30 secondi con una mano (coppia)
• Maggior numero di oggetti catturati da un gatto in un minuto
• Maggior numero di crocchette bilanciate sul naso di un cane in 30 secondi