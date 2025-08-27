70 anni di Guinnes World Records, quali sono i nuovi da battere

“Questo è un modo per invogliare le persone a provare l'emozione di tentare un record”, ha dichiarato Marco Frigatti, giudice del Guinness World Records e vicepresidente senior, durante un'intervista a Londra. "Quando si pensa ai record, ce ne sono così tanti che non si sa davvero da dove cominciare. Per questo abbiamo lanciato sul nostro sito web questo nuovo selettore di record: basta rispondere a cinque domande e il selettore ti dirà che tipo di record potresti battere“. “L’immaginazione delle persone in tutto il mondo è infinita e ci sono sempre cose nuove", ha aggiunto Frigatti. “La tecnologia offre nuove idee. Ad esempio, recentemente abbiamo avuto molti record relativi ai droni. Ora stiamo esaminando i record relativi all'intelligenza artificiale”