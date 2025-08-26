Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tifone Kajiki, tre morti e 13 feriti in Vietnam

Mondo
©Ansa

Il maltempo ha colpito il Paese ieri con venti fino a 130 km orari, strappando i tetti di migliaia di case e lasciando senza elettricità più di 1,6 milioni di persone

ascolta articolo

Almeno tre persone sono morte in Vietnam in seguito al passaggio del tifone Kajiki. Il lavoro dei soccorritori viene ostacolato dagli alberi sradicati e dalle linee elettriche abbattute, con le strade della capitale Hanoi nel caos a causa delle inondazioni.

Morti e feriti

Il tifone ha colpito il Paese ieri con venti fino a 130 km orari, strappando i tetti di migliaia di case e lasciando senza elettricità più di 1,6 milioni di persone. Oggi le autorità hanno reso noto che tre persone sono morte e 13 sono rimaste ferite, e hanno avvertito della possibilità di inondazioni improvvise e frane in otto province, mentre proseguono le piogge torrenziali

Approfondimento

Vietnam, allerta per tifone Kajiki: evacuate 325 mila persone

Mondo: Ultime notizie

Usa, Trump licenzia Lisa Cook membro del board della Fed

Mondo

Il presidente ha affermato che la decisione è stata assunta perchè Cook ha "falsificato dei...

Tifone Kajiki, tre morti e 13 feriti in Vietnam

Mondo

Il maltempo ha colpito il Paese ieri con venti fino a 130 km orari, strappando i tetti di...

Trump: "Non più un soldo per Kiev ma in campo per sicurezza". LIVE

live Mondo

"Non spendiamo più" per l'Ucraina. "Noi trattiamo con la Nato e non con l'Ucraina". Sono le...

Gaza, nei raid altri 20 morti. Proteste per ostaggi in Israele. LIVE

live Mondo

Un attacco israeliano ha ucciso una famiglia palestinese. Lo riporta Al Jazeera, precisando che...

Xi: legami Cina-Russia i più strategici tra grandi potenze

Mondo

Le due parti, ha aggiunto il presidente cinese incontrando il presidente della Duma di Stato...

Mondo: I più letti