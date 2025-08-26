Tifone Kajiki, tre morti e 13 feriti in Vietnam

Morti e feriti

Il tifone ha colpito il Paese ieri con venti fino a 130 km orari, strappando i tetti di migliaia di case e lasciando senza elettricità più di 1,6 milioni di persone. Oggi le autorità hanno reso noto che tre persone sono morte e 13 sono rimaste ferite, e hanno avvertito della possibilità di inondazioni improvvise e frane in otto province, mentre proseguono le piogge torrenziali