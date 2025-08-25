Esplora tutte le offerte Sky
Vietnam, allerta per tifone Kajiki: evacuate 325 mila persone

Mondo
©Getty

 La città costiera di Vinh è stata inondata durante la notte e al mattino le strade erano quasi deserte, la maggior parte dei negozi e dei ristoranti erano chiusi e residenti e commercianti erano impegnati a rinforzare con sacchi di sabbia gli ingressi delle loro proprietà

Decine di migliaia di residenti sono stati evacuati oggi dalla costa vietnamita in vista dell'arrivo del  tifone Kajiki, che secondo le previsioni colpirà la fascia centrale del Paese con raffiche di vento fino a 160 km orari. Le autorità hanno evacuato oltre 325.500 residenti in cinque province costiere, trasferendoli in scuole ed edifici pubblici trasformati in rifugi temporanei, mentre il tifone - il quinto che colpisce il Vietnam quest'anno - si trova ancora nel Golfo del Tonchino con onde che raggiungono i 9,5 metri. La città costiera di Vinh è stata inondata durante la notte e al mattino le strade erano quasi deserte, la maggior parte dei negozi e dei ristoranti erano chiusi e residenti e commercianti erano impegnati a rinforzare con sacchi di sabbia gli ingressi delle loro proprietà. All'alba quasi 30.000 persone erano state evacuate dalla regione, con un dispiegamento sul territorio di 16.000 militari. Inoltre due aeroporti sono stati chiusi e tutti i pescherecci che si trovavano sulla traiettoria del tifone sono stati richiamati in porto.

Sacchi di sabbia per rinforzare le vetrine dei negozi - ©Getty

