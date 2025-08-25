Nuovo look per Kate Middleton: capelli biondo miele a Balmoral

La principessa del Galles ha sfoggiato un nuovo look durante la funzione domenicale a Balmoral, accanto al principe William e ai figli. Le foto hanno attirato l’attenzione dei tabloid britannici, che sottolineano il segnale di rinascita dopo la malattia. Per la principessa è previsto anche un trasferimento da Adelaide Cottage a Forest Lodge entro fine anno

Nuovo look per Kate Middleton. La principessa del Galles ha sfoggiato una tinta biondo miele, mentre ieri era in Scozia per partecipare alla funzione domenicale durante le vacanze familiari estive dei Windsor al castello di Balmoral. Middleton è stata fotografata a bordo della Range Rover guidata dall'erede al trono William, insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. Gli scatti “rubati” oggi dominano le prime pagine dei tabloid nel Regno Unito, che hanno sottolineato la luminosità del nuovo colore di capelli e la volontà della principessa di lasciarsi alle spalle il periodo difficile della malattia.

