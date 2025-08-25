Nuovo look per Kate Middleton: capelli biondo miele a Balmoral

La principessa del Galles ha sfoggiato un nuovo look durante la funzione domenicale a Balmoral, accanto al principe William e ai figli. Le foto hanno attirato l’attenzione dei tabloid britannici, che sottolineano il segnale di rinascita dopo la malattia. Per la principessa è previsto anche un trasferimento da Adelaide Cottage a Forest Lodge entro fine anno
Nuovo look per Kate Middleton. La principessa del Galles ha sfoggiato una tinta biondo miele, mentre ieri era in Scozia per partecipare alla funzione domenicale durante le vacanze familiari estive dei Windsor al castello di Balmoral. Middleton è stata fotografata a bordo della Range Rover guidata dall'erede al trono William, insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. Gli scatti “rubati” oggi dominano le prime pagine dei tabloid nel Regno Unito, che hanno sottolineato la luminosità del nuovo colore di capelli e la volontà della principessa di lasciarsi alle spalle il periodo difficile della malattia.
Una nuova fase per la famiglia reale
Alla funzione religiosa nella chiesa scozzese di Crathie Kirk erano presenti anche re Carlo, la regina Camilla, la principessa Anna e il principe Edoardo. Per la principessa del Galles, oltre al rinnovato look e alla ripresa delle attività, è in arrivo anche un cambiamento significativo: il trasferimento da Adelaide Cottage a Forest Lodge, previsto entro fine anno.
Leggi anche
Kate Middleton racconta fase dopo malattia: "È difficile"
©Getty
Wimbledon 2025, i voti ai look dei vip sugli spalti. FOTO
L'iconico Torneo londinese ha regalato agli appassionati di stile numerosi momenti di moda da ricordare. Incredibile la parata di look eleganti sulle tribune, una sfida combattuta a colpi di capi tagliati su misura, abiti leggeri e cappelli con la falda. Come sempre, le partite sono state l'occasione per un'uscita con i propri partner. Ovazioni per la principessa del Galles, che è scesa in campo nel secondo weekend, per le premiazioni, favolosa come sempre A cura di Vittoria Romagnuolo