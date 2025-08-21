Usa, è morto Frank Caprio: il giudice "gentile" diventato virale online

Diventato famoso in tutto il mondo per il programma “Caught in Providence”, Frank Caprio è morto a 88 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. Giudice municipale di Providence per quasi quarant’anni, era noto per il suo approccio umano e compassionevole in aula. I video delle sue udienze hanno superato il miliardo di visualizzazioni sui social

È morto a 88 anni Frank Caprio, giudice municipale in pensione del Rhode Island, conosciuto in tutto il mondo grazie al programma televisivo “Caught in Providence”. I suoi account social ufficiali hanno comunicato mercoledì che è “morto serenamente” dopo “una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al pancreas”.

Una carriera tra il diritto e l'empatia



Caprio descriveva la sua aula di tribunale come un luogo “dove le persone e i casi vengono accolti con gentilezza e compassione”. Celebre per l’approccio umano e per la capacità di mostrare empatia anche mentre pronunciava una sentenza, spesso annullava multe o cercava soluzioni di buon senso. Il suo programma, girato nella stessa aula di Providence, ha messo in risalto il suo umorismo diretto e la sua sensibilità, conquistando milioni di spettatori: i video del programma hanno superato il miliardo di visualizzazioni sui social. Nei filmati postati su YouTube, Caprio si mostrava attento ai problemi di chi aveva di fronte, usando la sua notorietà anche per richiamare l’attenzione sulle disparità di accesso al sistema giudiziario. Dopo quasi quarant’anni di attività, si era ritirato dal tribunale municipale di Providence nel 2023. Nato e cresciuto in una famiglia modesta del quartiere di Federal Hill, a Providence, era il secondo di tre fratelli.