Jackpot all'EuroMillions, vinti 250 milioni in Francia: è record

I numeri vincenti: 24, 31, 34, 41, 43, oltre alle stelle 6 e 8. Il vincitore ha 60 giorni di tempo dalla data dell'estrazione per presentarsi. Il montepremi in palio aveva raggiunto ieri il suo importo massimo perché nessun giocatore aveva indovinato i cinque numeri vincenti e le due stelle nell'estrazione di Ferragosto

Il jackpot della lotteria pan-europea EuroMillions è andato ieri per la prima volta in Francia, con un biglietto da 250 milioni di euro, ovvero la più grande vincita nazionale in un gioco a estrazione: lo ha annunciato FDJ United in un comunicato stampa. I numeri vincenti: 24, 31, 34, 41, 43, oltre alle stelle 6 e 8. Il vincitore ha 60 giorni di tempo dalla data dell'estrazione per presentarsi. Il montepremi in palio aveva raggiunto ieri il suo importo massimo perché nessun giocatore aveva indovinato i cinque numeri vincenti e le due stelle nell'estrazione di Ferragosto, che aveva un jackpot di 234 milioni di euro.