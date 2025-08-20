Jackpot all'EuroMillions, vinti 250 milioni in Francia: è record

I numeri vincenti: 24, 31, 34, 41, 43, oltre alle stelle 6 e 8. Il vincitore ha 60 giorni di tempo dalla data dell'estrazione per presentarsi. Il montepremi in palio aveva raggiunto ieri il suo importo massimo perché nessun giocatore aveva indovinato i cinque numeri vincenti e le due stelle nell'estrazione di Ferragosto
Il jackpot della lotteria pan-europea EuroMillions è andato ieri per la prima volta in Francia, con un biglietto da 250 milioni di euro, ovvero la più grande vincita nazionale in un gioco a estrazione: lo ha annunciato FDJ United in un comunicato stampa. I numeri vincenti: 24, 31, 34, 41, 43, oltre alle stelle 6 e 8. Il vincitore ha 60 giorni di tempo dalla data dell'estrazione per presentarsi. Il montepremi in palio aveva raggiunto ieri il suo importo massimo perché nessun giocatore aveva indovinato i cinque numeri vincenti e le due stelle nell'estrazione di Ferragosto, che aveva un jackpot di 234 milioni di euro.
Somma già vinta in Austria e Irlanda
Il precedente record di vincita su tutto il territorio francese era di 220 milioni di euro, vinto all'EuroMillions a Tahiti, nella Polinesia francese, nel 2021. La somma di 250 milioni di euro, che corrisponde alla vincita massima offerta dall'EuroMillions, era già stata vinta in Austria e in Irlanda nel 2025. Oltre alla Francia, la lotteria viene offerta in Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera.
