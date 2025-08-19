L'uragano Erin sulle coste del Nord Carolina, residenti coste evacuati

Le autorità hanno invitato tutti a lasciare le zone costiere più esposte entro le prossime ore e a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo. Secondo i meteorologi, la tempesta più intensa dovrebbe restare al largo, ma i suoi effetti si faranno sentire sulla costa atlantica degli Stati Uniti

Le vacanze estive si sono interrotte bruscamente per migliaia di turisti nelle Outer Banks, lo stretto e fragile arcipelago di isole sabbiose lungo la costa della Carolina del Nord. L’uragano Erin, dopo aver colpito parte dei Caraibi con forti piogge e venti violenti, si sta ora muovendo verso nord: secondo i meteorologi, la tempesta più intensa dovrebbe restare al largo, ma i suoi effetti si faranno sentire sulla costa atlantica degli Stati Uniti. Le autorità locali hanno emesso ordini di evacuazione preventiva per alcune isole, avvertendo del rischio di inondazioni costiere e soprattutto delle pericolose correnti di risucchio che già si stanno formando lungo le spiagge.

Evacuazioni delle zone costiere

Le previsioni parlano di onde superiori ai quattro metri, con mareggiate capaci di sommergere le strade e tagliare i collegamenti.

Nella giornata di lunedì il National Weather Service ha diffuso avvisi di tempesta tropicale per gran parte delle Outer Banks. Sull’isola di Ocracoke, raggiungibile solo in aereo o tramite traghetto, centinaia di turisti e residenti hanno trascorso ore in fila con le proprie auto in attesa di imbarcarsi e mettersi in salvo.

Le autorità hanno invitato tutti a lasciare le zone costiere più esposte entro le prossime ore e a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo. La priorità, sottolineano i soccorritori, è evitare vittime e feriti in un territorio che già in passato ha subito duri colpi dagli uragani atlantici.