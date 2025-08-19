Corea del Nord, Kim Jong-un: serve rapida espansione arsenale nucleare

Kim ha denunciato le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, iniziate ieri, definendole "espressione ostile e conflittuale verso la Repubblica Democratica di Corea" e "chiara dimostrazione dell’intento di scatenare una guerra e della causa principale della violazione della pace e della sicurezza nella regione"

"La situazione della sicurezza del nostro Stato diventa ogni giorno più grave e ciò richiede da parte nostra un cambiamento epocale e rapido nella teoria e nella pratica militare esistenti, un’espansione radicale dell’armamento nucleare." Con queste parole, riportate dall’agenzia ufficiale Kcna, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha invocato un potenziamento dell’arsenale atomico durante una visita al cacciatorpediniere Choe Hyon.

Kim ha denunciato le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, iniziate ieri, definendole "espressione ostile e conflittuale verso la Repubblica Democratica di Corea" e "chiara dimostrazione dell’intento di scatenare una guerra e della causa principale della violazione della pace e della sicurezza nella regione". Secondo il leader di Pyongyang, tali manovre "hanno sempre avuto un carattere provocatorio e minaccioso, ma recentemente la loro gravità continua ad aumentare a causa del tentativo di complotto militare che include una componente nucleare". La situazione, ha concluso, impone a Pyongyang una risposta con un "cambiamento proattivo e radicale".