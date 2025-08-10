Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nell'ovest del Paese. Erdogan: “Dio ci protegga”Mondo
Un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir. La scossa è stata avvertita in diverse città dell’ovest, tra cui Istanbul e Smirne. Erdogan ha assicurato che le autorità stanno monitorando la situazione e adottando le misure necessarie
Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir, in Turchia occidentale. L’Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad) ha riferito che la scossa è stata avvertita in diverse città dell'ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne. Le immagini diffuse dai media turchi mostrano diversi edifici crollati nella provincia. Il sisma si è verificato alle 19.53 (le 18.53 in Italia), seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 4.6 pochi minuti dopo, secondo l'Afad. "Tutte le squadre dell'Afad e le istituzioni competenti hanno immediatamente avviato le ricerche sul terreno. Finora non è stato segnalato alcun evento indesiderato", ha riferito il ministro degli Interni Ali Yerlikaya su X. Secondo il sindaco di Sindirgi, citato da Ria Novistri, almeno dieci edifici sono crollati. Al momento le autorità turche non hanno fornito aggiornamenti su eventuali feriti.
Erdogan: “Monitoriamo l'area del sisma, Dio ci protegga”
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato su X un messaggio alla popolazione: "Porgo i miei migliori auguri a tutti i nostri cittadini colpiti dal terremoto che ha colpito Balikesir e che è stato avvertito anche nelle nostre province regionali. Tutte le istituzioni competenti hanno preso provvedimenti e stanno adottando le misure necessarie. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Che Dio protegga il nostro Paese da ogni tipo di disastro”, ha scritto.
Terremoti, i più forti di sempre nel mondo, per magnitudo e vittime
La scala Richter è stata elaborata solo nel 1935, ma anche prima di quella data è possibile stimare la magnitudo approssimativa degli eventi sismici. Il picco è stato registrato nel terremoto del 1960 a Valdivia, in Cile. Per quanto riguarda quelli più catastrofici, la maggior parte risalgono a epoche lontane e in molti casi il bilancio dei morti è una stima. Si pensa che il peggiore sia stato il sisma dello Shaanxi, in Cina, nel 1556, che avrebbe causato circa 820mila vittime