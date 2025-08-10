Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nell'ovest del Paese. Erdogan: “Dio ci protegga”

Mondo
©IPA/Fotogramma

Un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir. La scossa è stata avvertita in diverse città dell’ovest, tra cui Istanbul e Smirne. Erdogan ha assicurato che le autorità stanno monitorando la situazione e adottando le misure necessarie

ascolta articolo

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir, in Turchia occidentale. L’Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad) ha riferito che la scossa è stata avvertita in diverse città dell'ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne.  Le immagini diffuse dai media turchi mostrano diversi edifici crollati nella provincia. Il sisma si è verificato alle 19.53 (le 18.53 in Italia), seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 4.6 pochi minuti dopo, secondo l'Afad. "Tutte le squadre dell'Afad e le istituzioni competenti hanno immediatamente avviato le ricerche sul terreno. Finora non è stato segnalato alcun evento indesiderato", ha riferito il ministro degli Interni Ali Yerlikaya su X. Secondo il sindaco di Sindirgi, citato da Ria Novistri, almeno dieci edifici sono crollati. Al momento le autorità turche non hanno fornito aggiornamenti su eventuali feriti. 

Erdogan: “Monitoriamo l'area del sisma, Dio ci protegga”         

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato su X un messaggio alla popolazione: "Porgo i miei migliori auguri a tutti i nostri cittadini colpiti dal terremoto che ha colpito Balikesir e che è stato avvertito anche nelle nostre province regionali. Tutte le istituzioni competenti hanno preso provvedimenti e stanno adottando le misure necessarie. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Che Dio protegga il nostro Paese da ogni tipo di disastro”, ha scritto. 

Leggi anche

Terremoto di magnitudo 5,6 nell'Iran meridionale
FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/17
Mondo

Terremoti, i più forti di sempre nel mondo, per magnitudo e vittime

La scala Richter è stata elaborata solo nel 1935, ma anche prima di quella data è possibile stimare la magnitudo approssimativa degli eventi sismici. Il picco è stato registrato nel terremoto del 1960 a Valdivia, in Cile. Per quanto riguarda quelli più catastrofici, la maggior parte risalgono a epoche lontane e in molti casi il bilancio dei morti è una stima. Si pensa che il peggiore sia stato il sisma dello Shaanxi, in Cina, nel 1556, che avrebbe causato circa 820mila vittime

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Vance: "Accordo non renderà felici né Mosca né Kiev". LIVE

live Mondo

"L'accordo alla fine non renderà felici né la Russia né l'Ucraina", ha detto il vicepresidente...

Netanyahu: "Obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla". LIVE

live Mondo

Il premier israeliano difende il piano del suo governo di prendere il controllo di Gaza City,...

Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nell'ovest del Paese

Mondo

Un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir. La scossa è stata...

Israele, Netanyahu: "Obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla"

Mondo

"Abbiamo sempre lavorato per scongiurare una crisi umanitaria. Gli unici che muoiono di fame sono...

Sergej Kiriyenko, "tecnocrate che mette in pratica l’agenda di Putin"

Mondo

Secondo il New York Times l’uomo, primo vice capo di gabinetto del presidente russo, ha gestito...

Mondo: I più letti