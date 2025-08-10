Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nell'ovest del Paese

Un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir. La scossa è stata avvertita in diverse città dell’ovest, tra cui Istanbul e Smirne. Erdogan ha assicurato che le autorità stanno monitorando la situazione e adottando le misure necessarie

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir, in Turchia occidentale. L’Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad) ha riferito che la scossa è stata avvertita in diverse città dell'ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne. Le immagini diffuse dai media turchi mostrano diversi edifici crollati nella provincia. Il sisma si è verificato alle 19.53 (le 18.53 in Italia), seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 4.6 pochi minuti dopo, secondo l'Afad. "Tutte le squadre dell'Afad e le istituzioni competenti hanno immediatamente avviato le ricerche sul terreno. Finora non è stato segnalato alcun evento indesiderato", ha riferito il ministro degli Interni Ali Yerlikaya su X. Secondo il sindaco di Sindirgi, citato da Ria Novistri, almeno dieci edifici sono crollati. Al momento le autorità turche non hanno fornito aggiornamenti su eventuali feriti.