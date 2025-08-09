Esplora tutte le offerte Sky
Usa, sparatoria a Times Square: 3 feriti. Arrestato il sospettato

Mondo
©Ansa

A sparare sarebbe stato un ragazzo di 17 anni per una probabile lite con un altro coetaneo. Una 18enne è stata colpita da un proiettile al collo, mentre un giovane di 19 anni ed un uomo di 65 anni hanno riportato ferite alle gambe

ascolta articolo

Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in queste ore a Times Square a New York, dopo che un ragazzo di 17 anni ha aperto il fuoco durante una probabile lite con un altro coetaneo. E' quanto ha raccontato la polizia locale al New York Post. Una ragazza di 18 anni è stata colpita da un proiettile al collo, mentre un giovane di 19 anni ed un uomo di 65 anni hanno riportato ferite da proiettile alle gambe. L'autore della sparatoria è stato arrestato dalle forze dell'ordine. 

Cronaca

Armi, quanti italiani ne possiedono una? I DATI

Nel nostro Paese le licenze per il porto d’armi sono 1,2 milioni, ma non ci sono dati precisi sui nulla osta che servono solo per detenere un’arma ma non per usarla. Il numero di porti d’arma è esploso negli ultimi 10 anni: secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato nel 2023 erano il 38% in più rispetto al 2013

