Usa, sparatoria a Times Square: 3 feriti. Arrestato il sospettato

Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in queste ore a Times Square a New York, dopo che un ragazzo di 17 anni ha aperto il fuoco durante una probabile lite con un altro coetaneo. E' quanto ha raccontato la polizia locale al New York Post. Una ragazza di 18 anni è stata colpita da un proiettile al collo, mentre un giovane di 19 anni ed un uomo di 65 anni hanno riportato ferite da proiettile alle gambe. L'autore della sparatoria è stato arrestato dalle forze dell'ordine.