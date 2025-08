Morta Stella Rimington, la prima donna a guidare gli 007 britannici

È scomparsa Stella Rimington, ex Direttrice Generale dell’MI5 e figura storica dei servizi segreti britannici. In carica dal 1992 al 1996, è stata la prima donna a guidare l’agenzia e la prima il cui nome venne reso pubblico. Rimington è considerata l’ispirazione per il personaggio di “M”, nonchè capo dell'intelligence britannico nella saga cinematografica di James Bond.