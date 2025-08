Slovacchia valuta introduzione della luce dei freni anteriori

Il vantaggio principale del sistema è una migliore comunicazione tra pedoni e conducenti, poiché i pedoni in attesa al passaggio pedonale possono vedere in anticipo che l'auto sta iniziando a frenare

Dopo i test positivi del 2023, la Slovacchia sta ora valutando l'introduzione della luce di stop anteriore per autovetture e autocarri come componente facoltativo dell'equipaggiamento. Secondo quanto riferito dal sito ceco Novinky.cz, la proposta, avanzata dal deputato del Consiglio nazionale Michal Bartek (Voce - democratici sociali), è stata inserita nell'emendamento alla legge sul trasporto stradale. Il vantaggio principale del sistema è una migliore comunicazione tra pedoni e conducenti, poiché i pedoni in attesa al passaggio pedonale possono vedere in anticipo che l'auto sta iniziando a frenare.