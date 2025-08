Dazi, Trump all'Ue: “Fare gli investimenti promessi o tariffe al 35%"

Il presidente statunitense ha ricordato che “l'Ue ci ha assicurato 600 miliardi di dollari per farci quello che vogliamo". Ma se non arriveranno, "alzerò i dazi al 35%", ha annunciato. Sul fronte delle sanzioni secondarie a Mosca alla scadenza dell'ultimatum, Trump ha dichiarato che "se i prezzi dell'energia scenderanno, Putin cesserà gli attacchi"

Se l'Unione Europa “non farà gli investimenti promessi alzeremo i dazi al 35%". Ad annunciarlo in un'intervista a Cnbc è stato il presidente statunitense Donald Trump, ricordando che “l'Ue ci ha assicurato 600 miliardi di dollari per farci quello che vogliamo". Ma se non arriveranno, "alzerò i dazi al 35%", ha rimarcato il tycoon. "L'unica ragione per cui gli ho abbassati al 15% è stata questa", ha sottolineato il presidente.