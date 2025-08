Viaggio a Borena, la terra senza più acqua

"Gilo è molto preoccupata per i suoi nipoti. Le chiediamo se sappia qualcosa del cambiamento climatico e delle responsabilità delle società occidentali. Ci risponde di no. 'Se non piove - ci dice - è per volontà di Dio. E un giorno torneremo ad avere tutta l'acqua di cui abbiamo bisogno'".

Il reportage dall'Etiopia