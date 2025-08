Caso Epstein, Maxwell spostata in carcere di minima sicurezza

L'ex compagna e complice del finanziere morto suicida, condannata a 20 anni nel 2022 per traffico sessuale di minorenni, non è più nel centro di detenzione in Florida che l'ha ospitata finora, come ha detto il suo avvocato al Washington Post. Maxwell chiede la grazia a Donald Trump e ha chiesto alla Corte Suprema di annullare la sua condanna

Ghislaine Maxwell, la complice del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, condannata a 20 anni di reclusione nel 2022 per traffico sessuale di minorenni, è stata spostata da un centro di detenzione in Florida a un carcere con livello di sicurezza minimo in Texas, a Bryan, come ha fatto sapere il suo avvocato David Oscar Markus al Washington Post, senza però fornire alcuna spiegazione per il trasferimento. Da qualche tempo la donna ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Giustizia. Si dice pronta a rispondere alle domande sul caso Epstein davanti al Congresso (nel caso ottenesse l'immunità), chiede l'annullamento della sua condanna alla Corte Suprema e la grazia a Donald Trump, vecchio amico di Epstein e a modo suo coinvolto nella vicenda .

I famigliari di una vittima: "Orrore e indignazione"

Non ha tardato ad arrivare la dura replica dei famigliari di Virginia Giuffrè, una delle vittime di Maxwell e di Epstein. “È con orrore e indignazione che ci opponiamo al trattamento preferenziale riservato alla trafficante di sesso condannata Ghislaine Maxwell”, dicono alla Cnn, parlando di “una predatrice sessuale che ha aggredito fisicamente minorenni in molteplici occasioni e non dovrebbe mai ricevere alcuna clemenza”. Si mette in luce anche come, in mancanza di una notifica del trasferimento alle vittime, “il governo ha trasferito la Maxwell in una prigione di lusso di minima sicurezza in Texas durante la notte".