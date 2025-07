Kamchatka, i video del terremoto: allerta tsunami nel Pacifico

La scossa più forte è avvenuta alle 8,24 locali (poco dopo la mezzanotte in Italia) al largo di Petropavlovsk, nella remota penisola russa della Kamchatka. Immediata l'allerta tsunami per onde che possono arrivare fino ai quattro metri di altezza. Evacuate persone sulle coste della Hawaii e del Giappone. Ecco i video ascolta articolo

Quello che nella notte italiana ha colpito l'estremo oriente russo è uno dei terremoti più forti mai registrati con una magnitudo di 8.8 in Kamchatka, al largo di Petropavlovsk. La scossa ha innescato un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico: dalle coste delle Hawaii a quelle del Giappone è già stata diramata l'allerta e le persone evacuate. Nei video girati delle telecamere di sicurezza o dai cellulari delle persone presenti si possono vedere le immagini del momento della scossa e della conseguente devastazione dovuta alle onde. (TERREMOTO IN KAMCHATKA - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Immagini da una sala operatoria Nel video ripreso all'interno di una sala operatoria in Russia i medici con il paziente incosciente sul tavolo cercano di tenere fermi i macchinari nella fase più acuta della scossa per poi proseguire con il loro lavoro.

Allerta tsunami nel Pacifico Le immagini riprendono le coste della penisola russa del Kamchatka dove, in seguito alla scossa di magnitudo 8.8, le onde si sono alzate riversandosi sulla terraferma e allagando le strutture. Uno tsunami ha travolto la città di Severo-Kurilsk, in Russia orientale. Le onde hanno sommerso la costa provocando molti danni e anche alcuni feriti nella popolazione. Per l'allerta tsunami sono state ordinate evacuazioni anche lungo la costa del Giappone.

Tsunami colpisce la città di Severo-Kurilsk Le onde alte provocate dallo tsunami conseguente alla scossa 8.8 avvenuta in Kamchatka hanno colpito la città costiera russa di Severo-Kurilsk: nelle immagini si vede la devastazione provocata dal mare che ha travolto barche, navi e anche edifici, lasciando dietro di sé detriti e distruzione.

Paura alle Hawaii L'allerta tsunami riguarda tutte le coste del Pacifico, dagli Usa al Giappone passando anche per le Hawaii. Sull'arcipelago i turisti affacciati dalle finestre delle loro camere di hotel osservano preoccupati la situazione del mare mosso.

L'esperto: "Allerta per molte ore" Si tratta di uno "dei terremoti più forti che siano mai stati registrati", ha detto a Sky TG24 Paolo Messina, esperto dell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria. "Quella zona fa parte della cosiddetta cintura di fuoco" dove "si registrano terremoti disastrosi fino al 9.2". Terremoti così forti, ha spiegato l'esperto, possono creare onde di tsunami disastrose "che possono raggiungere anche il Giappone, l'Alaska, la costa del Canada fino a giù negli Stati Uniti dove è giustamente stata diramata l'allerta". L'allerta resterà in vigore per 24 ore: l'Oceano Pacifico è molto ampio e le onde di tsunami possono viaggiare con potenza anche per molte ore.