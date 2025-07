Terremoto in Kamchatka e tsunami, la mappa delle zone a rischio

Introduzione

Quello che ha colpito l'Estremo Oriente russo, causando anche un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico, viene già considerato come uno dei terremoti più forti mai registrati in assoluto. La scossa di magnitudo 8.8 ha colpito in particolare al largo di Petropavlovsk, nella remota penisola russa della Kamchatka ed ha costretto ad evacuare anche le coste dalle Hawaii al Giappone.