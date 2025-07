Terremoto in Kamchatka, cos'è l'Anello di Fuoco. Le zone più sismiche

Nel 2011 il Giappone fu colpito da un terremoto di magnitudo 9.1. L’epicentro si trovava a 70 km dalla costa nord orientale dell’Isola di Honshu, in Giappone. Poco dopo è scattato un tsunami con onde alte più di 40 metri: si sono infrante nella prefettura di Iwate e in quella di Miyagi. In seguito furono raggiunti diversi territori, fra cui l’Alaska, le isole Hawaii, le coste del Nord e Centro America. Anche in Cile: l’Ingv specifica che in questo caso le onde sulle coste erano alte due metri, a 17mila di distanza dal Giappone. Morirono in totale 15.704 persone. In questa occasione si verificò anche il disastro nucleare della centrale di Fukushima, situata nei comuni di Ōkuma e Futaba lungo la costa orientale del Giappone. È l’unico caso, insieme a Chernobyl (26 aprile 1986), classificato al livello 7 della scala INES, il livello più alto di gravità previsto per eventi nucleari