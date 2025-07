Papa: "Preoccupato per fame a Gaza. Non lasciamo soli gli anziani"

Il Pontefice si dice molto preoccupato per quanto sta accadendo alla popolazione nella Striscia di Gaza. Poi, sulla quinta Giornata mondiale dedicata ai nonni e agli anziani dice: "Guardiamo ai nonni, agli anziani come testimoni di speranza, capaci di illuminare il cammino delle nuove generazioni"

Doppio messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante l'Angelus per il conflitto a Gaza e per la Quinta Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. "Seguo con molto preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza dove la popolazione civile è schiacciata dalla fame e continua ad essere esposta a violenze e morte". Poi sulla giornata mondiale dedicata agli anziani dice: "Guardiamo ai nonni, agli anziani come testimoni di speranza, capaci di illuminare il cammino delle nuove generazioni. Non lasciamoli soli ma stringiamo con loro un'alleanza di amore e di preghiera".