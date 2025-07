Papa: vacanza di lavoro, continuiamo a promuovere la pace

Papa Leone XIV ha parlato con i giornalisti all'uscita di Villa Barberini di Castel Gandolfo per tornare in Vaticano. Il Pontefice ha definito questi giorni di riposo una "vacanza di lavoro"

Il soggiorno è andato "benissimo, sono molto contento per l'accoglienza e ho potuto cambiare un po' l'aria" ma è stata "una vacanza di lavoro, non ho mai smesso di seguire cose che ho ricevuto" e sulla guerra a Gaza "è molto importante, grazie a Dio la voce della Chiesa è ancora importante, continuiamo spingere per la pace". Lo dice Papa Leone XIV lasciando la residenza estiva di Castel Gandolfo.



"Io a Gaza? Ma veramente ci sono tanti luoghi dove io personalmente vorrei andare", aggiunge Papa Leone. "Bisogna incoraggiare tutti a lasciare le armi, il commercio che c'è dietro ogni guerra -dice - le persone diventano solo strumenti senza valori noi dobbiamo insistere sulla dignità di ogni essere umano, di tutti, cristiani, musulmani..tutti sono figli di Dio". "Grazie a Dio la voce della Chiesa è ancora importante", ha aggiunto Prevost sottolineando di aver continuato a seguire i dossier internazionali. Leone ha confermato che tornerà a Castel Gandolfo a metà agosto.