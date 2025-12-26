Offerte Sky
Città di Castello, Babbo Natale in canoa lungo il Tevere

Mondo

Le canoe al posto delle renne e una cascata di luci hanno fatto da cornice nel giorno di Natale alla discesa in canoa sul Tevere, a Città di Castello, dei Babbi Natale. Una trentina per una tradizione che si ripete da 45 anni.

