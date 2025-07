La donna originaria di Cagliari era scomparsa per 10 giorni ed è stata ritrovata ieri nel suo appartamento a Tunisi. Le condizioni fisiche della 42enne sono buone. Da chiarire i motivi del suo comportamento. I parenti sono arrivati nel Paese nordafricano per starle vicino

Valentina Greco, la donna originaria di Cagliari scomparsa in Tunisia per 10 giorni e ritrovata ieri nel suo appartamento a Tunisi, potrebbe essere sentita domani dalle autorità tunisine. I parenti, secondo quanto si è appreso, sono arrivati in Tunisia per starle vicino. Le condizioni fisiche della donna sono buone.

Il giallo della scomparsa

Valentina Greco era sparita da 10 giorni in Tunisia. L'ultima telefonata la sera del 9 luglio, con la madre. Poi più nulla. La donna risiedeva da alcuni anni a Sidi Bou Said, in Tunisia. A dare notizia del ritrovamento della donna è stata la Farnesina, e la famiglia è stata informata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate la donna è stata ritrovata dalla polizia all'interno della sua casa a Tunisi. La 42enne sembra si stesse nascondendo. Sono quindi al momento da chiarire i motivi del suo comportamento. Le indagini, con ogni probabilità, cercheranno anche di verificare se ci sia un nesso con l'impegno di Valentina come attivista dei diritti umani, con particolare attenzione ai diritti delle donne. La polizia tunisina aveva già effettuato un sopralluogo nell'appartamento della donna, risultato in ordine, anche se mancherebbero computer e telefono cellulare.

Il sollievo dei familiari

"Vogliamo capire bene cosa sia successo", ha commentato il fratello Alessio. La madre di Valentina, ha aggiunto: "La gendarmeria l'ha trovata in casa, era priva di sensi: è stata portata subito in ospedale. Non poteva aver lasciato i gatti a casa da soli, lo sentivo. Era un particolare fondamentale". La famiglia è stata in ansia sia per i problemi di salute di Valentina sia per quanto raccontato dalle amiche. Di recente la donna avrebbe ricevuto delle pesanti avances da un uomo del posto che lei avrebbe rifiutato.