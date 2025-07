Vietnam, almeno 34 morti nel naufragio di un’imbarcazione turistica

Tragedia nel Vietnam dove è naufragata un'imbarcazione turistica, che trasportava diverse famiglie, nella baia di Ha Long, situata nell'area nord-orientale del Paese. La nave si è capovolta oggi pomeriggio durante il corso di una tempesta. Secondo quanto riportano i media statali i morti sono almeno 34. In lingua vietnamita il termine "Hạ Long" significa "dove il drago scende in mare": dal 1994 è un patrimonio dell'umanità dell'Unesco. La maggior parte delle persone a bordo del battello, è stato segnalato, erano proprio famiglie in visita dalla capitale Hanoi, ed erano presenti più di 20 bambini tra i passeggeri. "Le guardie di frontiera hanno tratto in salvo 11 persone e recuperato 34 corpi", ha spiegato il VnExpress. "L'imbarcazione turistica Wonder Sea con a bordo 53 persone si è capovolta. La guardia di frontiera e la Marina vietnamita hanno tratto in salvo alcune persone e recuperato diversi corpi senza vita", ha riferito ancora il media locale.