Bilancio Ue, dalle accise al fondo per la competitività: le novità

La trattativa per trovare la "quadra" sul prossimo bilancio Ue parte però in salita. A poche ore dall’annuncio di Von der Leyen, la Germania ha respinto la proposta della Commissione giudicando l'incremento di spesa "inaccettabile". "Quello che non condivido è l'estensione del bilancio europeo perché questo porta solo nuovi debiti", ha detto il cancelliere Friedrich Merz secondo il quale l'"Ue non ha diritto di indebitarsi per contratto". "Ci sono delle possibilità di eccezioni, come nella pandemia ma sono eccezone e non devono diventare la regola. Quello che adesso ci viene incontro è la nuova normalità", ha aggiunto

