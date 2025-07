Iraq, oltre 50 morti nell’incendio di un centro commerciale

Le fiamme nella serata di ieri hanno avvolto la struttura nella città di Kut, a circa 160 km a sud-est di Baghdad. Le ambulanze hanno trasportato i feriti e le vittime in ospedale per tutta la notte e prosegue la ricerca dei dispersi. Le cause dell’incendio nel centro commerciale, aperto solo cinque giorni prima, sono ancora da chiarire

È salito a oltre 50 morti il bilancio delle vittime dell’incendio di un centro commerciale in Iraq. Le fiamme sono divampate nella grande struttura della città di Kut, nella parte orientale del Paese. "Contiamo più di 50 morti, oltre a molti corpi non identificati", ha detto un medico. Un funzionario del dipartimento sanitario della provincia di Wasit ha stimato il bilancio delle vittime a 55, aggiungendo che la ricerca dei dispersi continua. Il rogo, come ha confermato, il governatore della provincia di Wasit, Mohammed al-Miyahi, è scoppiato nella tarda serata di ieri. Le cause sono ancora da chiarire.