Usa, Trump ha tenuto il trofeo del Mondiale per Club vinto dal Chelsea

Il trofeo del Mondiale per club alla Casa Bianca

Lo scorso marzo, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha presentato al mondo il trofeo del Mondiale per club proprio all'interno dello Studio Ovale della Casa Bianca. E lì la coppa è rimasta. “La Fifa mi ha chiesto se lo potevo tenere per un po'”, aveva detto Trump a Dazn. “Ho chiesto: 'Quando ritirerete il trofeo?'. Mi hanno risposto: 'Non lo ritireremo mai, puoi tenerlo per sempre'”, ha aggiunto il tycoon. Trump ha poi sottolineato che “si tratta di unire tutti e di condividere tanto amore tra i Paesi. Credo che questo sia probabilmente lo sport più internazionale, quindi può davvero unire il mondo”.