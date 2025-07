India, studentessa 20enne si dà fuoco dopo molestie professore

Ha combattuto per 60 ore ma non ce l'ha fatta la studentessa indiana che si è data fuoco nel fine settimana, dopo avere subito molestie (ripetutamente denunciate) da un professore del college nel quale studiava. Lo hanno annunciato i medici dell'ospedale di Bhubaneswar, la capitale dello stato dell'Odisha, dove la ragazza era stata ricoverata con ustioni sul 90 per cento del corpo.

Ripetute denunce, nessuna azione disciplinare

La ragazza, 20 anni, aveva ripetutamente denunciato il comportamento del docente, capo del Dipartimento in cui studiava secondo Times of India, ai dirigenti dell'università statale, ma nessuna azione disciplinare era stata intrapresa nei confronti dell'uomo. Il leader del partito del Congresso Rahul Gandhi ha fatto visita ai familiari della ragazza e dopo avere definito i comportamenti che hanno portato al gesto "una ferita inflitta all'intera società" si è impegnato ad assicurare "piena giustizia per quanto accaduto". Il partito di opposizione Biju Janata Dal (BJD) ha proclamato una serrata totale nella città della vittima in segno di protesta contro il governo, con slogan come: "Girls deserve dreams, not death" ("le giovani meritano di sognare, non di morire").