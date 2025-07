Sola 12 giorni nel bush australiano: come si è salvata Carolina Wilga

La turisca tedesca 26enne è sopravvissuta - a sua detta per "pura fortuna" - in un "ambiente molto ostile" non solo per le condizioni meteo, ma anche per la minaccia rappresentata dalla fauna selvatica

I backpacker, letteralmente "zaino in spalla", sono una delle forme di turismo scelte dai giovani europei per viaggiare in Australia, spesso con un "working holiday visa". Carolina Wilga, 26enne tedesca, era una di loro e un paio di settimane fa se ne erano perse le tracce mentre attraversava l'Australia Occidentale alla guida di un furgone. È sopravvissuta 11 giorni da sola per "pura fortuna", ha raccontato alle autorità.

Ha bevuto dalle pozzanghere e si è riparata nelle grotte

In una zona boschiva, però, il veicolo si è impantanato e la ragazza si era trovata letteralmente persa nel nulla, a centinaia di chilometri da qualunque forma di civiltà. Per dodici giorni la autorità hanno setacciato l'area e proprio quando le speranza si erano ridotte al lumicino, una donna alla guida di un'auto si è imbattuta in Wilga. Era sopravvissuta bevendo dalle pozzanghere e cercando riparo nelle grotte quando, di notte, la temperatura crollava fino a rischiare l'assideramento. È stata trovata lungo un sentiero forestale in una riserva naturale e portata in un ospedale di Perth per accertamenti.



"Ha vissuto un trauma"

"È stata devastata dalle zanzare. Ha ovviamente vissuto un'esperienza incredibile, un trauma, e questa sarà senza dubbio una testimonianza del suo coraggio in circostanze straordinarie", ha detto Martin Glynn, della polizia dell'Australia Occidentale. "Non sembra aver riportato ferite gravi. Ovviamente, ha molte ferite lievi e significative", ha osservato Glynn, sottolineando che la giovane tedesca è sopravvissuta in un "ambiente molto ostile" non solo per le condizioni meteo, ma anche per la minaccia rappresentata dalla fauna selvatica.