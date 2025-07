Il 12 luglio la polizia australiana ha annunciato di aver ritrovato viva la tedesca Carolina Wilga, 26 anni, scomparsa il 29 giugno vicino a Beacon, nell’Australia occidentale. La giovane, definita come “devastata dalle zanzare” dalle autorità, è stata soccorsa da un automobilista e trasportata in ospedale a Perth. Il suo veicolo era stato trovato in panne nel remoto Wheatbelt.