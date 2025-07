Trump incontrerà Re Carlo, visita di Stato nel Regno Unito a settembre

Mondo

Il presidente Usa sta inviando lettere ai Paesi esteri in cui spiega in parte il perché della scelta di imporre delle aliquote sull'import delle loro merci. Non sempre le motivazioni sono però supportate dai fatti e non sempre sono legate agli scambi commerciali. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda l'11 luglio