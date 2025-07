Colombia, arrestato a Bogotà boss della 'ndrangheta Giuseppe Palermo

Identificato come il collegamento latino-americano per un'organizzazione internazionale di narcotrafficanti, Palermo è stato arrestato a Bogotà mentre uscita da un supermercato. Come ha specificato il direttore della polizia colombiana Carlos Triana, l'uomo"guidava l'acquisto di ingenti carichi di cocaina" dalla Colombia, Ecuador e Perù e coordinava "rotte marittime e terrestri" per il traffico di droga verso l'Europa. L'Italia ne ha chiesto l'estradizione

La polizia colombiana ha arrestato a Bogotà Giuseppe Palermo, identificato come il collegamento latino-americano per un'organizzazione internazionale di narcotrafficanti. Come ha specificato il generale Carlos Triana, direttore della polizia colombiana, Palermo "guidava l'acquisto di ingenti carichi di cocaina" dalla Colombia, Ecuador e Perù e coordinava "rotte marittime e terrestri" per il traffico di droga verso l'Europa. Nel frattempo, l'Italia ha chiesto l'estradizione dell'uomo, ritenendolo una figura chiave della 'ndrangheta, che mantiene legami con il principale cartello produttore di cocaina in Colombia, il Clan del Golfo.