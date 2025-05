Mafie, la Dia: "I nuovi affari: appalti e fondi pubblici come il Pnrr"

La relazione annuale della Direzione investigativa antimafia certifica l'ascesa della 'ndrangheta, spinta dai soldi del narcotraffico riciclati con attività nel centro e nel nord. E mentre la criminalità organizzata cambia il suo modus operandi, la giustizia non abbassa la guardia: confiscati beni per più di 159 milioni di euro e sequestrati per 93 milioni