Hermes, la borsa di Jane Birkin venduta a oltre otto milioni di euro

Oltre otto milioni di euro: è questo il valore della borsa Birkin originale di Hermes. La borsa, simbolo diventato icona per eccellenza, è stata creata appositamente dall’azienda di alta moda francese in onore dell'attrice, cantante e icona di stile Jane Birkin. Nata nel 1984, la borsa è stata la punta di diamante della vendita Fashion Icons di Sotheby's a Parigi, dove è stata venduta per la cifra stellare di 8,582 milioni compresi i diritti d’asta. Lo ha reso noto Sotheby's sul suo sito web. Si tratta di un record. Infatti la borsa più costosa mai venduta all'asta è una Kelly Hermes in coccodrillo, con diamanti incastonati e impreziosita dall'oro bianco, che secondo Sotheby's ha superato i 438.000 euro.

La storia

Questa grande borsa in pelle nera ha dato vita a quella che sarebbe diventata una delle borse più famose e costose al mondo. Icona di stile, simbolo del lusso e dell'alta moda, la borsa modello Birkin è nata quasi per caso. Jean-Louis Dumas, imprenditore e storico presidente del gruppo Hermès dal 1978 al 2006, si trovò casualmente a sedere accanto a Jane Birkin su un volo Parigi-Londra quando l'attrice, che viaggiava carica di accessori e oggetti vari riposti in un cesto di vimini, fece involontariamente cadere il contenuto della borsa improvvisata e iniziò a lamentarsi con il suo vicino, non riconoscendolo, dell'inesistenza di una borsa da donna abbastanza capiente e pratica per contenere gli effetti personali del suo bambino. Nacque così il primo modello di tote bag dell'alta moda.