Linda Yaccarino, CEO di X, ha annunciato le sue dimissioni dopo aver guidato la piattaforma di social media per due anni. Nel suo annuncio pubblicato su X, Yaccarino ha espresso gratitudine a Elon Musk per averle affidato la responsabilità di "proteggere la libertà di espressione, risollevare l’azienda e trasformare X nell’app per tutto". Yaccarino ha evidenziato i risultati ottenuti durante il suo mandato, tra cui quella che ha descritto come una "storica ripresa aziendale" e la priorità data alla sicurezza degli utenti, in particolare dei bambini, ripristinando al contempo la fiducia degli inserzionisti.