Trump: "Oggi le prime lettere sui dazi". Prosegue lo scontro con Musk

Prosegue lo scontro con Elon Musk, fortemente criticato per il suo America Party, il terzo partito appena lanciato. "Mi rattrista vedere Musk perdere il controllo e trasformarsi in un disastro nelle ultime cinque settimane"

Donald Trump ha confermato sul suo social Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della scadenza per l'entrata in vigore delle imposte sospese. Il presidente degli Stati Uniti assicura anche dazi aggiuntivi del 10% contro i paesi "allineati" ai Brics: "Non ci saranno eccezioni". Immediata la condanna dei leader dei Brics, riuniti a Rio de Janeiro, che criticano i dazi sulle importazioni "indiscriminati" imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i recenti attacchi israelo-statunitensi contro l'Iran. Le 11 nazioni emergenti, tra cui Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, rappresentano circa la metà della popolazione mondiale e il 40% della produzione economica globale. Il blocco è diviso su molte questioni, ma ha trovato un punto in comune riguardo alle misure del leader statunitense e alle sue continue guerre tariffarie, pur evitando di nominarlo direttamente. Esprimendo "serie preoccupazioni per l'aumento delle misure tariffarie unilaterali", i membri dei Brics hanno affermato in una dichiarazione congiunta che i dazi rischiano di danneggiare l'economia globale.