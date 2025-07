Dazi, Trump firma lettere per 12 Paesi: partiranno lunedì

Il presidente ha spiegato che le missive hanno diversi importi sulle tariffe e non ha specificato a quali Paesi saranno inviate. Secondo lui, i Paesi in questione inizieranno a pagare l'1 agosto

Donald Trump ha firmato 12 lettere relative ai dazi a diversi Paesi, che saranno inviate lunedì. Lo ha detto il presidente, secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg. Trump ha spiegato che le missive hanno diversi importi sulle tariffe e non ha specificato a quali Paesi saranno inviate. "È più facile inviare una lettera dicendo: 'Guardate, sappiamo di avere un certo deficit, o in alcuni casi un surplus, ma non molto. E questo è quanto dovete pagare per fare affari negli Stati Uniti'", ha spiegato il presidente. "Lo abbiamo fatto con il Regno Unito ed è stato molto positivo per entrambe le parti. Lo abbiamo fatto anche con la Cina, e penso che sia molto positivo per entrambe le parti", ha aggiunto Trump.