Usa, Camera approva maxi-legge fiscale di Trump 'Big Beautiful Bill'

La Camera americana ha approvato la legge di bilancio di Donald Trump con 218 voti a favore e 214 contrari. Due repubblicani hanno votato contro il "Big beautiful bill" del tycoon. A dire no sono stati Thomas Massie del Kentucky e Brian Fitzpatrick della Pennsylvania. In Senato avevano votato contro il budget solo tre senatori Rand Paul, Thom Hillis e Susan Collins. All'annuncio dell'approvazione da parte dello speaker Mike Johnson, i deputati repubblicani hanno cominciato a intonare il coro "Usa Usa". La legge ora andrà sul tavolo di Trump per la firma.

Importante vittoria politica

Johnson è riuscito a convincere un piccolo gruppo di oppositori interni, preoccupati dal forte aumento della spesa, a rientrare nei ranghi dopo una lunga maratona notturna. La "Big Beautiful Bill" ora potrà essere firmata dal presidente Donald Trump, che segna così un'importante vittoria politica, domani, in occasione della Festa dell'Indipendenza del 4 luglio. Il voto finale è stato posticipato a causa dell'intervento, durato quasi nove ore, del leader della minoranza democratica, Hakeem Jeffries. Il testo era stato già approvato da entrambi i rami del Congresso ed è tornato alla Camera per la lettura finale.

"Pietra miliare per nuova età dell'oro"

Il pacchetto onora molte delle promesse elettorali di Trump: l'aumento della spesa militare, il finanziamento di una campagna di deportazione di massa dei migranti e lo stanziamento di 4.500 miliardi di dollari per estendere le agevolazioni fiscali del suo primo mandato. "Oggi stiamo gettando una pietra miliare fondamentale per la nuova età dell'oro americana", ha dichiarato Johnston.



Tagli a Medicaid: perderanno assicurazione 17 milioni di persone

Il provvedimento aumenterà il deficit di altri 3.400 miliardi di dollari in dieci anni, un aggravio di bilancio in parte compensato dai tagli al programma federale di assistenza alimentare e all'assicurazione sanitaria Medicaid per gli americani a basso reddito. Alcune stime indicano che il numero totale di beneficiari destinati a perdere la copertura assicurativa a causa del disegno di legge sarà di 17 milioni. Si prevede la chiusura di decine di ospedali rurali.

Conseguenze politiche

Se i repubblicani moderati temono che i tagli danneggino le loro prospettive di rielezione, i falchi fiscali si sono irritati per i risparmi che, a loro dire, sono ben al di sotto di quanto promesso. I democratici sperano che il malcontento per i tagli al welfare li aiuti a ribaltare gli equilibri al Congresso alle elezioni di medio termine del 2026. La spesa extra per l'esercito e la sicurezza dei confini sarà finanziata con la parziale revoca dei sussidi per le energie rinnovabili e i veicoli elettrici, un punto alla base dell'acceso scontro sul testo tra Trump e il suo ex sodale Elon Musk.