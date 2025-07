Romania, motociclista ucciso da un orso: si ritiene sia italiano

Èsuccesso lungo il percorso naturalistico della Transfagarasana. La motocicletta della vittima aveva una targa italiana, per questo si ritiene che si tratti di un cittadino del nostro Paese, anche se finora non sono giunte conferme ufficiali. L'uomo si sarebbe fermato per fotografare un esemplare di orso femmina insieme ai suoi cuccioli: l'animale a quel punto è diventato aggressivo e lo ha attaccato, trascinandolo nel bosco. Le immagini sul cellulare della vittima confermano l'accaduto