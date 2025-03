Orsi in Trentino, Fugatti: "Possiamo ucciderne otto all’anno"

"Nelle prossime settimane terminerà il periodo di ibernazione e, se anche quest'anno dovessero emergere casi di orsi confidenti e pericolosi, interverremo in base a quanto previsto dalla nostra legge". A dirlo è stato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, ribadendo che "non ci sono scuole o manuali su come comportarsi in situazioni straordinarie come questa, che richiedono una gestione molto delicata e una grande responsabilità da parte della nostra macchina amministrativa". Non ci sono scuole o manuali perché pochissimo, scrive Repubblica, è stato fatto dalla provincia per comprendere come convivere con i plantigradi, come denunciano da anni le associazioni animaliste come Oipa e Lav.